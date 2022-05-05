Глава Евросовета рассказал о планах ЕС по поводу отказа от российского газа

По мнению Шарля Мишеля, если Европа сможет заместить нефть, то с газом ситуация будет противоположная.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на данный момент у Евросоюза отсутствуют какие-либо планы отказа от российского газа. Он отметил, что, «если нефть заместить возможно, то с газом все по-другому».

«Рынок нефти глобален, и существуют иные поставщики. Газ - это другая проблема. Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии», - отметил Мишель в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

Напомним, 23 марта в ходе совещания с кабмином президент России Владимир Путин объявил о важном решении в ответ на санкции против Москвы - Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Ранее в Торгово-промышленной палате ФРГ назвали возможный ввод эмбарго на российский газ «настоящей катастрофой». Как отметили эксперты, эмбарго превзошло бы все, с чем сталкивалась Европа, а сравнения с последствиями пандемии коронавируса будут неверными.