Примириться с прошлым: как идет процесс легализации бывших боевиков в Сирии

Процесс легализации бывших боевиков и их сторонников - это настоящий праздник, который проходит на центральной площади в виде митинга и концерта. Играет национальная музыка, люди машут флагами своей страны, чувствуется позитив на лицах, и это верный признак того что страна встала на путь положительных перемен.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На пороге полицейского участка в поселке Хаян провинции Алеппо жизнь человека меняется кардинально. В 99 процентах случаев в лучшую сторону. После проверки спецслужб, военной полиции и суда к стенке могут поставить только разве что для того чтобы сделать фотографию. На специальное удостоверение. Которое гарантирует человеку с сомнительным прошлым все права и свободы.

У каждого желающего легализовать свой статус своя история. Кого-то боевики заставляли работать на них и рыть траншеи, кто-то дезертировал из армии или уклонился от мобилизации, иные незаконно покинули страну и теперь вернулись. Случаются и совсем курьезные случаи, мешающие нормально жить.

«Моя проблема появилась внезапно, откуда не ждал. Мои инициалы полностью совпадают с именем и фамилией одного наемника-террориста, который находится в розыске. Во время поездок меня постоянно останавливали на постах и долго не отпускали, проверяя мою личность. Я всегда нервничал когда выходил из дома. Теперь буду жить спокойно», - признался сирийский житель Мухаммад Диаб.

Пройдя все формальности, заполнив анкету, оставив подпись и отпечатки пальцев, вчерашний отступник может спокойно выдохнуть. Теперь можно свободно перемещаться по стране, устроиться на работу, получить образование, пойти на службу в армию. Все данные о человеке заносятся в электронную базу данных. Весь процесс контролирует российский центр по примирению враждующих сторон.

«Каждый гражданин страны имеет право на амнистию в случае отсутствия Преступления за государственную измену шпионаж терроризм или контрабанду оружия кандидата пробивают по базе данных сотрудниками службы безопасности человек получает документ соответствующего образца и может вернуться к нормальной мирной жизни», - заметил сотрудник ЦПВС Вадим Бойко.

Работа комиссий по примирению по всей Сирии сопровождается всенародными сборами. Когда в одном месте собирается вся политическая и культурная элита. И напутствует жителей.

Процесс легализации бывших боевиков и их сторонников - это настоящий праздник, который проходит на центральной площади в виде митинга и концерта. Играет национальная музыка, люди машут флагами своей страны, чувствуется позитив на лицах, и это верный признак того что страна встала на путь положительных перемен.

Вместе с северными провинциями страны сейчас активно примиряется и юг. Риф-Дамаск, Эс-Сувейда и Деръа, где в свое время и началась сирийская война.

«Мы находимся в районе Дейра Аль-Баляд у мечети Омари, именно в этом месте в 2011 году вспыхнул очаг разгоревшийся в Гражданскую войну в Сирии. Тогда люди после праздничной молитвы отправились митинговать к полицейским участкам после чего ситуация вышла из под контроля и вот сейчас спустя годы мятежная провинция где собственно говоря все и начиналось наконец примирилась с официальными властями», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Сейчас на участки примиряться ежедневно приходят сотни людей. Счет тех, чья совесть уже чиста, идет на тысячи. Тотальная амнистия должна помочь арабской республике забыть о горьком прошлом начать движение в сторону светлого будущего.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов