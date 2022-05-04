По словам Володина, если бы не решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, военные действия велись бы на территории РФ.

© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что НАТО готовило Украину к нападению на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам чиновника, это подтверждают все решения по поставкам вооружения на Украину, которые были приняты парламентом США в январе еще до начала специальной военной операции.

«Украинцы для Вашингтона - расходный материал. Национализм стал государственной идеологией Киева», - подчеркнул он.

Володин заключил, что если бы не решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, военные действия велись бы на территории РФ.

Ранее председатель Государственной думы заявил, что европейские лидеры должны ответить перед законом как военные преступники за поставки оружия Киеву.