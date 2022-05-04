В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин заявил, что НАТО готовило Украину к нападению на Россию

Андрей Неделя
09:25 04.05.2022
По словам Володина, если бы не решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, военные действия велись бы на территории РФ.
Володин заявил, что НАТО готовило Украину к нападению на Россию
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что НАТО готовило Украину к нападению на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам чиновника, это подтверждают все решения по поставкам вооружения на Украину, которые были приняты парламентом США в январе еще до начала специальной военной операции.

«Украинцы для Вашингтона - расходный материал. Национализм стал государственной идеологией Киева», - подчеркнул он.

Володин заключил, что если бы не решения, принятые президентом России Владимиром Путиным, военные действия велись бы на территории РФ.

Ранее председатель Государственной думы заявил, что европейские лидеры должны ответить перед законом как военные преступники за поставки оружия Киеву.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:01 Армия
Видео
Дали чай и чистую одежду: сложивший оружие боец ВСУ поблагодарил российских военных за спасение
09:42 В стране и мире
Видео
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли нефтебазу в Макеевке
09:13 В стране и мире
Умер один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич
08:59 В стране и мире
В Москве выход с некоторых станций метро ограничат из-за репетиции Парада
08:37 В стране и мире
Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане
Популярное
Видео
Под Херсоном нашли пыточную ВСУ с заминированным телом, наркотиками и кофрами для Javelin
Видео
Грохот ударов: корреспондент «Звезды» подошел к «Азовстали» на максимально близкое расстояние
Видео
ВС РФ «Ониксами» нанесли удар у Одессы по логистическому центру ВСУ с иностранным вооружением
Видео
Корреспондент «Звезды» объяснил необычное движение транспорта с эвакуированными с «Азовстали»
«Осталась пуля в ноге»: пострадавший в ходе трагедии 2 мая в Одессе рассказал о жизни после
Видео
«Не боятся и обезболиваются»: как ВСУ выдавали наркотики бойцам нацбата «Донбасс»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.