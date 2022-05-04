В японском министерстве обороны заявили, что запущенный объект, как предполагается, может быть баллистической ракетой. Утверждается, что запуск произошел сегодня около полудня по местному времени.

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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на военнослужащих.

В японском министерстве обороны заявили, что запущенный объект, как предполагается, может быть баллистической ракетой. В военном ведомстве отметили, что запуск произошел сегодня около полудня по местному времени.

«Обращаемся с просьбой к морским судам следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море», — предупредили в Минобороны Японии.

Напомним, что последний раз Северная Корея испытала новую систему тактического управляемого оружия 16 апреля. Таким образом, сегодняшний пуск может быть уже 14-ым с начала года тестом вооружений в КНДР.