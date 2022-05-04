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Подмосковные поисковики обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Ян Брацкий
05:38 04.05.2022
Поисковая экспедиция проводится в рамках всероссийского мемориального проекта «Без срока давности».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подмосковные поисковики обнаружили массовое захоронение пациентов областной психиатрической больницы в селе Микулино Лотошинского городского округа, погибших в 1941 году. В экспедиции приняли участие 70 человек из поисковых отрядов Подмосковья: «Патриоты Московии», «КитежЪ», «Вымпел», а также из молодежно-патриотического клуба «Азимут», сообщили в правительстве региона. Всего в этих местах покоятся останки около 700 человек.

«Эти две ямы мы достаточно быстро нашли несмотря на то, что мы больше двух лет готовились к проведению этой экспедиции, но это малая часть. Тут сейчас порядка 35 человек, где-то здесь еще находятся», - рассказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области Владислав Рязанов.

О трагедии, которая разыгралась в этих местах в 1941 году помнят старожилы села, которые рассказывали о чрезвычайной жестокости немецко-фашистских захватчиков к пациентам больницы.

«Я слышала от старых, которые постарше меня были, они рассказывали, как больные бежали, а их расстреливали немцы. Когда немцы пришли, они расстреливали корпуса с больными, которые жили тут. Многие разбежались и прятались, в том числе, в этом лесу. Здесь они попали под обстрел», - вспомнила рассказы односельчан местная жительница Тамара Усынина.

Изъятием останков для дальнейшей экспертизы занимаются сотрудники Следственного комитета региона, работающие вместе с поисковиками.

«После завершения осмотра следователями будет назначено проведение судебно-медицинских и генетических экспертиз с целью определения давности и причин наступления смерти пациентов. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - отметила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Пока на местах раскопок ведутся необходимые работы, местные власти планируют, как увековечить память погибших.

«Мы возьмем на себя ответственность, чтобы устроить торжественное перезахоронение. Для нас важно, чтобы участвовала "Юнармия", чтобы все было красиво и торжественно. Надо сделать красивый памятник, почтить их память достойно. Это жертвы на нашей земле. Память должна жить и если мы память сохраним и воспитаем на ней наших детей, то этого фашизма больше не будет у нас», - пообещала глава г.о. Лотошино Екатерина Долгасова.

Планомерная поисковая работа в рамках всероссийского мемориального проекта «Без срока давности» будет продолжена. Только в минувшем году была проведена 151 экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19 героев.

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