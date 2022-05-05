Отбить атаку, избежав потерь: в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ

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Старший лейтенант Ильшат Султанов, командир танкового взвода

Танковому взводу под командованием старшего лейтенанта Ильшата Султанова была поставлена задача по обороне населенного пункта, который был освобожден от вооруженных формирований украинских националистов.

В целях возвращения утраченных позиций вооруженные украинские радикалы перешли в наступление и предприняли попытку прорыва обороны в зоне ответственности танкового взвода старшего лейтенанта Султанова. В ходе ожесточенного столкновения боевой машиной офицера был уничтожен миномет с экипажем, а также большое количество живой силы противника.

Яростно сопротивляясь, националисты нанесли прицельный выстрел из ПТУР по танку старшего лейтенанта Ильшата Султанова, в результате которого офицер получил черепно-мозговую травму, но несмотря на повреждение, героически продолжил вести бой и ответным огнем ликвидировал расчет врага.

Благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности старшего лейтенанта Ильшата Султанова, все попытки противника проникнуть в освобожденный населенный пункт были отбиты, в результате чего подразделения националистов отступили, понеся значительные потери.