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Отбить атаку, избежав потерь: в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ

00:00 05.05.2022
Российские военные демонстрируют мужество, самоотверженность и быстроту реакции в принятии решений в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите ЛДНР.
Отбить атаку, избежав потерь: в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, отвагу и ответственность.

© Минобороны России

Старший лейтенант Ильшат Султанов, командир танкового взвода

Танковому взводу под командованием старшего лейтенанта Ильшата Султанова была поставлена задача по обороне населенного пункта, который был освобожден от вооруженных формирований украинских националистов.

В целях возвращения утраченных позиций вооруженные украинские радикалы перешли в наступление и предприняли попытку прорыва обороны в зоне ответственности танкового взвода старшего лейтенанта Султанова. В ходе ожесточенного столкновения боевой машиной офицера был уничтожен  миномет с экипажем, а также большое количество живой силы противника.

Яростно сопротивляясь, националисты нанесли прицельный выстрел из ПТУР по танку старшего лейтенанта Ильшата Султанова, в результате которого офицер получил черепно-мозговую травму, но несмотря на повреждение, героически продолжил вести бой и ответным огнем ликвидировал расчет врага.

Благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности старшего лейтенанта Ильшата Султанова, все попытки противника проникнуть в освобожденный населенный пункт были отбиты, в результате чего подразделения националистов отступили, понеся значительные потери.

© Минобороны России

Рядовой Артем Котов

Военнослужащий занимался обеспечиванием боеприпасами подразделения реактивной артиллерии. В ходе очередного марша колонна материальных средств, в составе которой двигался автомобиль Артема, попала под артиллерийский и минометный обстрел противника.

В результате залпа боевиков рядовой Артем Котов получил осколочное ранение руки от разорвавшегося рядом снаряда. Военнослужащий осознавал, что вражеское попадание в технику с боеприпасами лишит российские подразделения возможности наступления, а также приведет к детонации и потерям военных в колонне. Котов самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, после этого вывел автомобиль из-под огня противника в безопасную зону.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Артема Котова, боеприпасы были защищены от ударов националистов и своевременно доставлены на позиции союзных артиллерийских расчетов.

© Минобороны России

Сержант Никита Барныч

Сержант Никита Барныч выполнял задачу по охране грузовых автомобилей с боеприпасами для гаубичного дивизиона.

Противник решил совершить нападение на позиции дивизиона. Наступление радикалов на российские подразделения поддерживалось массированной минометной атакой.

В условиях непрекращающегося огня Никита, умело сориентировавшись в ситуации, осознавал, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к сильному взрыву, который способен уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, после чего дал команду подчиненным на вывоз автомобилей со снарядами из-под огня. Совершая необходимые маневры, сержант Барныч сумел вывести машину из-под минометного огня противника в безопасное место.

В результате решительных и самоотверженных действий сержанта Никиты Барныча атака противника была успешно отражена. При этом удалось избежать потерь в подразделении.

Материал подготовили: Максим Крюков и Николай Баранов.

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