Суд в Москве отправил в колонию «врио президента СССР»

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Основателя экстремистской организации «Союз славянских сил Руси»* и бывшего стоматолога Сергея Тараскина приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского суда Москвы.

Сообщается, что Тараскина признали виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

«Суд... назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Тараскину также назначено ограничение свободы еще на год и 6 месяцев и на срок три года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественных объединений на срок три года, уточняет РБК.

Бывший зубной врач Тараскин, чья стоматологическая клиника закрылась из-за долгов, в 2010 году объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР. Идеология основанной им организации основывалась на конспирологической теории, что де-юре Советский Союз продолжает существовать, а Россия - это «организованная преступная группировка». Организация призывала к неподчинению законам РФ, выпускала собственные паспорта и не признавала российские.

*«Союз славянских сил Руси» («СССР») - запрещенная в России экстремистская организация.