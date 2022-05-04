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ПСБ открыл в Севастополе первое отделение

Виктория Ивашечкина
18:18 04.05.2022
По словам председателя банка Петра Фрадкова, финансовая организация готова оказать всестороннее содействие в реализации проектов Севастополя.
ПСБ открыл в Севастополе первое отделение
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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ПСБ открыл в Севастополе первое отделение. Об этом говорится в официальном сообщении банка.

«Развитие полуострова Крым является задачей государственного масштаба, и Севастополь занимает особое место в ее достижении. Мы готовы оказать всестороннее содействие в реализации проектов Севастополя, направленных на дальнейшее раскрытие его инвестиционного и экономического потенциала», - отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, Фрадков подчеркнул, что банк готов предоставить финансовую поддержку системообразующим предприятиям Севастополя, включая льготное кредитование.

По словам председателя финансовой организации, на данном этапе одним из важных шагов на этом пути станет открытие в ближайшее время центра ИТ-разработки ПСБ. Это, в частности, позволит создать до 150 новых рабочих мест.

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