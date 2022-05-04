«Страха не было»: военный РФ рассказал о доставке боеприпасов под минометным обстрелом

Военнослужащий попал под минометный обстрел, но, несмотря на риск, продолжил движение. Колонна выполнила поставленную задачу, боеприпасы были доставлены в заданный район.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Гвардии старший матрос Максим Леухин поделился, как во время спецоперации на Украине доставлял боеприпасы для РСЗО «Град». Кадры с рассказом российского военнослужащего публикует Министерство обороны РФ в Telegram.

«Служба моя заключалась в том, чтобы на огневую подвозить боеприпасы и заряжать их в боевые машины. У меня бортовой "Урал", десятитонник, транспортно-заряжающая машина. В нее укладываются реактивные снаряды для "Града"», - сказал Леухин.

Он пояснил, что, двигаясь в составе подразделения колонной, необходимо было в заданный районе доставить боеприпасы. По мере приближения к району колонна подверглась минометному обстрелу.

«Я среагировал, нужно было сохранить боекомплект в борту, и чтобы никто не пострадал от взрыва. Увеличил скорость движения, старался маневрировать», - отметил матрос.

Леухин попал под минометный обстрел, но, несмотря на риск, продолжил движение. Колонна выполнила поставленную задачу, боеприпасы были доставлены в заданный район.

«Честно говоря, страха как такового не было, не знаю почему», - добавил он.

Максим получил ранения обеих рук. Несмотря на это, военнослужащий признался, что у него есть желание вернуться на службу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов