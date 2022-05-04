Bloomberg: Индия планирует покупать российскую нефть по цене менее 70 долларов за баррель

Поставки топлива в страну, как утверждается, осложнились, в частности, из-за давления США на Нью-Дели.

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Индия планирует покупать у России нефть менее чем за 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать риски, которые связаны с финансированием поставок после введения санкций против РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«Индия хочет закупать российскую нефть по цене $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия», - уточняет СМИ.

Телеканал также сообщил, что поставки российского топлива в Индию не подпадают под антироссийские санкции. При этом они осложнились в связи с появившимися ограничительными мерами в области страхования, а также из-за давления США на Нью-Дели.

Ранее британское издание Economist сообщило о том, что, несмотря на уговоры и просьбы США занять антироссийскую позицию, большинство стран мира на это не идут. Одним из таких примеров, по мнению автора статьи, является Индия. Данная страна, как считают эксперты, «самая неудобная» из тех, кто постоянно воздерживается от осуждения действий России на Украине.

Имея союзников и партнеров там, Штаты не могут добиться от них введения санкций против РФ или критики в ее адрес, пишет издание.