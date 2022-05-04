Армия Армия Армия

«Снимали двери помоднее»: пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских военнослужащих

14:02 04.05.2022
Украинские военнослужащие разбирали дачи на стройматерилы, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах, отметил он.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный боец Вооруженных сил Украины Николай Алексеенко рассказал о мародерстве украинских военных. Видео Министерства обороны РФ с признаниями сложившего оружие военнослужащего предоставили в распоряжение «Звезде».

«Мы разбирали дачи на стройматерилы, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах. Снимали железные двери, те, что получше, конечно, помоднее, поплотнее, чтобы улучшить условия проживания в блиндажах», - поделился Алексеенко.

Ранее сложивший оружие боец ВСУ Геннадий Уйманов рассказал корреспонденту «Звезды» о службе в рядах украинской армии после того, как началась специальная военная операция. Мужчина признался, что так страшно, как в последние 2,5 месяца, ему не было никогда. Конкретных задач руководство не ставило, навыкам ведения боя и обращению с оружием тоже не обучали.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:02 Армия
Видео
«Снимали двери помоднее»: пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских военнослужащих
13:54 В стране и мире
В России запустили программу льготной ипотеки для IТ-специалистов
13:29 В стране и мире
Песков ответил на заявления Украины о возможном выходе из переговоров с Россией
13:25 Армия
В Кремле сообщили о подавлении попыток украинских боевиков выйти на позиции на «Азовстали»
12:46 В стране и мире
Видео
Охваченную огнем нефтебазу в Макеевке показали с высоты птичьего полета
Популярное
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Видео
Шойгу назвал законной целью любой транспорт НАТО, прибывший на Украину с оружием
Видео
Под Херсоном нашли пыточную ВСУ с заминированным телом, наркотиками и кофрами для Javelin
Видео
Грохот ударов: корреспондент «Звезды» подошел к «Азовстали» на максимально близкое расстояние
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.