«Снимали двери помоднее»: пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских военнослужащих

Украинские военнослужащие разбирали дачи на стройматерилы, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах, отметил он.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный боец Вооруженных сил Украины Николай Алексеенко рассказал о мародерстве украинских военных. Видео Министерства обороны РФ с признаниями сложившего оружие военнослужащего предоставили в распоряжение «Звезде».

«Мы разбирали дачи на стройматерилы, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах. Снимали железные двери, те, что получше, конечно, помоднее, поплотнее, чтобы улучшить условия проживания в блиндажах», - поделился Алексеенко.

Ранее сложивший оружие боец ВСУ Геннадий Уйманов рассказал корреспонденту «Звезды» о службе в рядах украинской армии после того, как началась специальная военная операция. Мужчина признался, что так страшно, как в последние 2,5 месяца, ему не было никогда. Конкретных задач руководство не ставило, навыкам ведения боя и обращению с оружием тоже не обучали.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов