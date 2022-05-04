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Песков ответил на заявления Украины о возможном выходе из переговоров с Россией

Иван Линдеманн
13:29 04.05.2022
По словам представителя Кремля, непоследовательная позиция переговорщиков не вселяет уверенность, что переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться.
Песков ответил на заявления Украины о возможном выходе из переговоров с Россией
© Фото: Eugene, Unsplash
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В Кремле фиксируют сообщения из Киева о возможности Украины выйти из переговоров с Россией. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«На переговорном треке вряд ли можно констатировать какую-то динамку, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами. Они каждый день меняют свою позицию, но все чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем», - сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что непоследовательная позиция переговорщиков не вселяет уверенность, что переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться.

Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции сообщил, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу с Украиной, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о приверженности Москвы продолжению переговорного процесса с Киевом. Однако, как сообщил министр, этому мешают подстрекательские действия западных стран.

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