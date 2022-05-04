В Кремле заявили, что выплаты ветеранам ВОВ в Донбассе - это вопрос исполнения долга

Ранее сообщалось, что Россия выплатит по десять тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в ДНР и ЛНР, а также «на освобожденных территориях Украины».

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Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе являются для России вопросом исполнения долга, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ветераны войны на различных территориях Украины лишены возможности получать выплаты и пособия и тому подобное. Там, где это возможно сделать, обеспечить подобные выплаты, это то, что необходимо и то, что является нашим долгом», - сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил о подавлении попыток украинской группировки выйти на огневые позиции на заводе «Азовсталь».

Россия выплатит по десять тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также «на освобожденных территориях Украины». Указ об этом ранее подписал президент РФ Владимир Путин.