«Творческое мероприятие»: как авианаводчики помогают прикрывать гумколонны

В самой колонне едут зенитчики и авианаводчики, которые находятся на постоянной связи с вертолетами.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские вертолеты на сверхмалых высотах сопроводили гуманитарные колонны в ходе спецоперации на Украине. Авианаводчик Иван помогает вертолетчикам контролировать движение на земле и осуществляет с ними координацию.

«У нас три главных составляющих - это слышу, вижу и управляю. Если что-то из этого теряется, то ты не имеешь право давать команды никакие. Здесь ты все видишь. У тебя нет двух одинаковых абсолютно наведений. Это довольно-таки творческое мероприятие», - рассказал Иван.

Корреспондент «Звезды» Константин Исаев отправился в полет с вертолетчиками и рассказал, что дают полеты на сверхмалых высотах в ходе спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов