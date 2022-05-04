Российские ракетные войска поразили еще два командных пункта подразделений ВСУ
Российские ракетные войска поразили два командных пункта подразделений Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Также удалось поразить батарею РСЗО БМ-21 «Град», батарею САУ 2С1 «Гвоздика», батарею гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавил он.
Кроме того, российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие.
Генерал-майор рассказал об успехах оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, за минувшую ночь удалось разгромить 40 украинских военных объектов.
Ранее получивший медаль за боевые заслуги защитник Донбасса Илья Глебов показал сгоревший украинский танк T-72, который был уничтожен бойцами Луганской Народной Республики.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов