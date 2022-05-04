Российские ракетные войска поразили еще два командных пункта подразделений ВСУ

Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, была поражена батарея установок «Град», батарея САУ «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30 и четыре района сосредоточения войск.

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Российские ракетные войска поразили два командных пункта подразделений Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также удалось поразить батарею РСЗО БМ-21 «Град», батарею САУ 2С1 «Гвоздика», батарею гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавил он.

Кроме того, российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах, через которые Запад поставлял Киеву оружие.

Генерал-майор рассказал об успехах оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, за минувшую ночь удалось разгромить 40 украинских военных объектов.

Ранее получивший медаль за боевые заслуги защитник Донбасса Илья Глебов показал сгоревший украинский танк T-72, который был уничтожен бойцами Луганской Народной Республики.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов