«Я сыт по горло»: сложивший оружие боец ВСУ рассказал, как попал на фронт

По признанию военнослужащих ВСУ, многим из них пришлось идти воевать под угрозой тюремного срока за уклонение.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие вооруженных сил Украины, которые решили прекратить бессмысленное сопротивление и добровольно сложили оружие, сегодня вспоминают о событиях последних недель с неохотой.

Многие вынуждено оказались в рядах ВСУ, выбирая между службой и тюрьмой. Один из таких бойцов - Геннадий Уйманов. В свои 57 лет он патрулировал дороги на границе с ДНР, рыл окопы и досматривал машины своих земляков.

«Нас окружили, мы попали в плен. Полностью попали в кольцо окружения. Сопротивление было бесполезно. Потому что мы вымотанные, уставшие, ничего не понимающие», - рассказал «Звезде» Геннадий Уйманов.

Мужчина признался, что за последние 2,5 месяца натерпелся страху. Конкретных задач руководство не ставило, навыкам ведения боя и обращению с оружием тоже не обучали, а в критический момент командование просто их бросило.

«Крикнули ребята по окопам, что командира нет, командир уехал на совещание. Ребята, то, что я прошел, прошел через ад. Лучше тюрьма, если честно сказать. Хочу вернуться домой, очень. У меня дочь в положении, к жене хочу. И возраст не тот уже», - признался Геннадий.

Вместе с ним в центре содержания добровольно сложивших оружие военнослужащих Украины находится младший сержант десантно-штурмовых войск Украины Олег Андрейчук. Истории мужчин похожи. Оба не хотели воевать, оба удивлены хорошему отношению со стороны ВС РФ, оба не знают, что будет дальше.

«Будут давить в СБУ, будут расспрашивать. И что вы скажете? Скажу, как есть. Что хорошо относились, в отличие от того, как нам говорили. Я сыт по горло этой войной», - сказал Олег.

Сейчас в центре содержатся 60 бойцов ВСУ. Всем им оказана медицинская помощь, они обеспечены питанием и проживанием в просторных палатках. Скорее всего, после необходимых проверок, все они отправятся домой, к своим семьям.