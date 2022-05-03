Озеро огня: в Подмосковье полыхает склад с бумагой на площади 33,8 тысячи квадратных метров

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в небо устремляется огромный огненный столб и клубы черного дыма.

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Крупный пожар произошел на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья. Огнем объят склад с бумагой. Согласно данным столичного главка МЧС, размеры склада - 150 на 170 метров. Таким образом площадь возгорания превышает 25 тысяч квадратных метров.

При этом, по данным источников, площадь пожара уже превышает 33 тысячи квадратных метров. На опубликованных в Сети кадрах видно, как в небо устремляется огромный огненный столб и клубы черного дыма.

В настоящее время место происшествия оцеплено, прибывают все новые расчеты спасателей, в готовность приведен пожарный поезд, пишет ТАСС. В тушении задействованы почти 100 человек личного состава и 33 единицы специальной техники.