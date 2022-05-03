Военнослужащие ВВО подготовили легендарные Т-34 и «Катюшу» к параду Победы в Белогорске

Над восстановлением техники весь коллектив ремонтного подразделения в трудился в течение месяца.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военная техника времен Великой Отечественной войны поучаствует в параде в честь 77-летия Победы в Белогорске Амурской области. Ее подготовкой занимались военнослужащие ремонтного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Военная техника выступает в качестве музейных экспонатов в парке «Патриот» в Белогорске и после 9 Мая вернется на свои постаменты.

Над восстановлением легендарных танка Т-34 и боевой машины реактивной артиллерии «Катюша» трудился весь коллектив подразделения в течение месяца. Ремонтники отрегулировали приводы управления и трансмиссии, мастера провели техническое обслуживание и контрольные пробеговые испытания. Сейчас военнослужащие заканчивают подготовительные работы к покраске.