Путин проинформировал Макрона о ходе эвакуации граждан с «Азовстали»

Кроме этого, российский президент изложил принципиальные подходы России к переговорам с Киевом.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров проинформировал французского лидера Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации граждан с «Азовстали».

Российский глава также изложил принципиальные подходы к переговорам с Киевом. Путин подчеркнул, что Москва открыла к диалогу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Владимир Путин в ходе переговоров с французским коллегой обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора Путин и Макрон также затронули тему глобальной продовольственной безопасности. По мнению российского лидера, возникшая угроза в этой сфере связана санкциями западных стран, а логистическая и транспортная инфраструктура должны функционировать бесперебойно.