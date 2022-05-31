Без шансов для вражеской ПВО: кадры боевой работы Су-35 в ходе спецоперации на Украине

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Кроме стандартного арсенала вооружения, на боевое дежурство Су-35 отправляются с ракетой класса «воздух-поверхность» Х-31. Ее отличительной особенностью является абсолютная автономность. Она сама находит цель, сама сообщает об этом летчику, которому остается нажать кнопку «Пуск». Работает она только по системам РЛС ПВО противника, вычисляя их по радиочастотам.

Системы противовоздушной обороны украинской армии, выпущенные еще в СССР - «Буки», «Осы» и С-300 - пусковые установки и радиолокационные станции - одни из основных забот Су-35. Нужно обеспечить безопасность не только своему истребителю, но и самолетам других классов, ударным вертолетам и беспилотникам ВС РФ.

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализуют излучения РЛС на всех диапазонах радиочастот. Истребитель становится фактически невидим для радаров ВСУ. Но при этом идет постоянное «считывание» сигнала, причем каждой конкретной установки, выявление их координат. Российские летчики знают о всех маневрах ПВО ВСУ, и когда комплексы выезжают за пределы населенных пунктов, их уничтожают.

За плечами российского летчика Александра пять командировок в Сирийскую Арабскую Республику. Он долгое время летал на Су-27, с которого пересел на Су-35. Поэтому он может дать объективное сравнение этих машин.

«Это глубокая модернизация его, очень успешная. Все достоинства Су-27 здесь приумножены. И если сравнивать по автомобильным меркам, то можно сказать, что это "Бентли" по сравнению с "Мерседесом"», - рассказал летчик многоцелевого истребителя Су-35 Александр.

У Су-35 в отличие от Су-27 мощнее двигатели, в несколько раз разнообразнее номенклатура вооружения, современные, автономные системы наведения, приемистое управление и система безопасности, которая уже при взлете сообщает летчику о работающих в районе вылета ПВО, о вертолетах и самолетах противника.

По словам Александра, с авиацией в прямой бой не вступали ни разу. Украинские истребители, как только получают данные с земли о том, что в воздухе российские борта, спешно покидают зоны поражения.

Опытный летчик добавил, что это придает уверенности молодым ребятам. И, как результат, они не совершают ошибок - это показывают разборы полетов.

«Садимся, анализируем. Выявляем сильные, слабые стороны. Исходя из этого, вся информация доводится до экипажей, которые выполняют полет», - поделился летчик многоцелевого истребителя Су-35 Александр.

После того, как два истребителя Су-30СМ вернулись с боевого задания, Су-35 идут на взлет. Как только появились данные о вражеском «Буке» в лесном массиве в десяти километрах от ближайшего населенного пункта, летчики выводят свои истребители на взлетно-посадочную полосу.

Ранее летчик Су-25 рассказал о поддержке Сухопутных войск в ходе спецоперации. Военнослужащие выполнили стрельбу ракетами С-13 по цели, маневрирование, выход на аэродром, посадку. Сейчас идет подготовка воздушных судов к дальнейшей работе.