Молниеносно принимая решения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
При выполнении задач на поле боя бойцы проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя они проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность.
Младший сержант Евгений Смирнов, старший водитель автомобильного взвода