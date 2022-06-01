Молниеносно принимая решения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

С начала спецоперации младший сержант Евгений Смирнов, действуя в составе сводного батальона материально-технического обеспечения, выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. Районы, в которых работал Смирнов, были расположены в непосредственной близости к территориям, занятым противником. Младший сержант лично участвовал в доставке материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами националистов.

Смирнов продвигался к позициям российских войск, когда колонна подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Автомобиль младшего сержанта получил повреждения колеса и потерял ход. Не растерявшись в трудной ситуации, Смирнов занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил троих диверсантов. После того, как диверсионная группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, младший сержант восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз в заданный район.

Сержант Виталий Никитин, начальник радиостанции