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Молниеносно принимая решения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

00:00 01.06.2022
При выполнении задач на поле боя бойцы проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность.
Молниеносно принимая решения: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции  по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя они проявляют высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность.

Младший сержант Евгений Смирнов, старший водитель автомобильного взвода

Младший сержант Евгений Смирнов, старший водитель автомобильного взвода<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Младший сержант Евгений Смирнов, старший водитель автомобильного взвода

С начала спецоперации младший сержант Евгений Смирнов, действуя в составе сводного батальона материально-технического обеспечения, выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. Районы, в которых работал Смирнов, были расположены в непосредственной близости к территориям, занятым противником. Младший сержант лично участвовал в доставке материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами националистов.

Смирнов продвигался к позициям российских войск, когда колонна подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Автомобиль младшего сержанта получил повреждения колеса и потерял ход. Не растерявшись в трудной ситуации, Смирнов занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил троих диверсантов. После того, как диверсионная группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, младший сержант восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз в заданный район.

Сержант Виталий Никитин, начальник радиостанции

Сержант Виталий Никитин, начальник радиостанции<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сержант Виталий Никитин, начальник радиостанции

Сержант Виталий Никитин с первого дня спецоперации обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонно-тактической группе российских Вооруженных сил.

Ведя ожесточенные бои, батальонно-тактическая группа вытесняла противника с занимаемых позиций. Националисты при отступлении вели минометный огонь по наступающим российским военнослужащим.

При очередном обстреле осколок мины повредил модуль связи. Потеря связи лишала российские подразделения тактической гибкости. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, Никитин лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Сержант смог оперативно восстановить работоспособность связного модуля и заново настроить радиостанцию.

По вновь организованным каналам были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника. На основании этих данных врагу удалось нанести значительный ущерб и он вынужден был отступить.

Старший лейтенант Роман Соснин, командир мотострелковой роты

© Старший лейтенант Роман Соснин, командир мотострелковой роты

Старший лейтенант Роман Соснин вместе со своими подчиненными в составе батальонно-тактической группы освобождал один из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов.

Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, старший лейтенант обнаружил на подступах опорный пункт украинских националистов и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, Соснин грамотно выстроил ведение огня с учетом рельефа местности, после чего атаковал позиции врага.

Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненные старшего лейтенанта уничтожили вражеские доты и в ходе скоротечного боя овладели опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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