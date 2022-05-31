В Москве открыли памятник легендарному разведчику-нелегалу Геворку Вартаняну

Имя Геворка Вартаняна занесено на доску почета Зала истории внешней разведки, что является высшей почестью в СВР России.

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В Москве торжественно открыли памятник знаменитому разведчику-нелегалу Герою Советского Союза Геворку Вартаняну. Монумент установлен на территории школы №2070, которая носит его имя. Вартанян по праву считается одним из наиболее знаменитых сотрудников нелегальной разведки, которая 28 июня отметит вековой юбилей.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель директора СВР Евгений Колесников, представители ветеранских организаций разведки, преподаватели и ученики школы №2070.

«Все мы знаем, что долгие годы он и его жена Гоар Вартанян работали за рубежом с позиций нелегальной разведки. Геворк Андреевич сделал свой выбор в 16 лет и встал на путь борьбы с фашизмом. После этого осуществил десятки замечательных операций за рубежом по вскрытию угроз национальной безопасности нашей родины и из каждой командировки возвращался с победой», - рассказал Колесников.

Геворк Андреевич Вартанян работал под псевдонимом «Амир». Во время одной из операций познакомился со своей будущей супругой Гоар Левоновной Вартанян. Десятки лет супруги работали в экстремальных условиях в различных странах мира.