WSJ: страны-члены ОПЕК+ рассматривают возможность исключить РФ из сделки

Инициатива возникла на фоне новых антироссийских санкций ЕС с включением в него частичного эмбарго на поставки нефти.

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Некоторые страны-члены нефтедобывающего картеля ОПЕК рассматривают вероятность приостановки участия России в сделке по добыче углеводородов ОПЕК+. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, инициатива возникла на фоне согласования Евросоюзом очередного санкционного пакета против России с включением в него частичного эмбарго на поставки нефти. По мнению западных экономистов, это «подрывает возможности Москвы в добыче больших объемов нефти».

В прошлом году, напоминает газета, Россия договорилась с входящими в организацию странами о поэтапном увеличении добычи объемов нефти.

Ранее стало известно о том, что властям Евросоюза удалось согласовать шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя частичное эмбарго на поставки нефти по морю, отключение Сбербанка от системы SWIFT, а также ряд персональных ограничений.