В Подмосковье построят 20 новых школ в рамках президентского проекта

Глава региона Андрей Воробьев пообещал не только увеличивать количество школ, но и работать над улучшением качества образования в них.

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В Московской области дан старт строительству новых образовательных учреждений в рамках президентского проекта «Современная школа». В церемонии закладки первого камня в основание крупного центра в Красногорске приняли участие вице-премьер российского кабмина Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как рассказал глава региона, Подмосковье растет, школ на всех детей уже не хватает, сообщает «360». Именно поэтому было принято решение реализовать столь масштабный проект.

«Двадцать огромных школ, четыре в Одинцово, две в Красногорске, Балашихе, Домодевове, в Лобне школа на две тысячи мест. Мы и дальше будем строить школы, но самое главное, что мы работаем и над качеством образования», - подчеркнул Воробьев.

Новый комплекс в Красногорске будет включать школу на полторы тысячи мест и детский сад на 200 воспитанников. Помимо учебных классов, здесь появятся мастерские, а также кабинеты домоводства. На прилегающей территории разместят детские и спортивные площадки.