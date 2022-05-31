Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов вручил лауреатам премию имени Жукова в Москве

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил лауреатам Государственную премию имени Георгия Жукова. Об этом сообщили в Минобороны России.

Премия имени Жукова ежегодно вручается за выдающиеся достижения в военной науке, за создание образцов вооружения и военной техники а также за лучшие произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России.

«Всего в конкурсе приняли участие 55 соискателей. Среди них - военнослужащие и гражданские лица, ученые и производственники, писатели, деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда», - заметил Герасимов.

Начальник Генштаба поблагодарил лауреатов как от себя, так и от имени министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, они внесли существенный вклад в развитие военной науки, создание новых вооружений и в искусство. Все эти заслуги, как отметил Герасимов, способствуют укреплению обороноспособности России.

В этом году премии удостоился авторский коллектив офицеров Главного управления кадров Минобороны России за военно-исторический труд «Высшие офицеры Великой Страны».

Также ее получил коллектив корпорации «Тактическое ракетное вооружение», начальник Главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Андрей Богомолов, заместитель генерального директора ФАУ «ГосНИИАС» Юрий Кислицын и начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации полковник Евгений Шмырин. Премия была выдана за разработки в области авиационного вооружения.

Кроме этого, премию получил генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников за художественный фильм «Подольские курсанты».

Еще лауреатами стали народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник РФ Константин Кузьминых за мемориал «Героям АлСиба» в городе Магадане, символизирующий героизм, мужество и боевое братство воинов в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов