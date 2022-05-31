В стране и мире СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации РФ Ян Брацкий По версии следствия, подозреваемый распространял в Сети недостоверную карту Украины и поддерживал пророссийские настроения. © Фото: Київська обласна прокуратура, Telegram Читайте нас на: На Украине арестовали ведущего инженера-конструктора ГП «Антонов» за поддержку специальной военной операции России по защите жителей народных республик Донбасса. Подозреваемому вменяют пророссийские настроения и распространение в Сети антиукраинского контента. «По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ», - говорится в заявлении Киевской областной прокуратуры в Telegram. Сторона обвинения полагает, что подозреваемый распространял карту, на которой некоторые регионы Украины принадлежали другим государствам. Во время обыска у мужчины изъяли компьютерную технику, фото- и видеоматериалы, которые приобщили к уголовному делу. Судьбу задержанного решит суд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика