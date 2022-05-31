Ученый оценил вероятность исчезновения Каспия из-за глобального потепления

По оценкам замдиректора Института океанологии РАН, уровень Каспия будет колебаться в пределах нескольких метров, как это уже неоднократно отмечали в истории наблюдений.

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В ближайшее время обмеление Каспийскому морю не грозит. В этом уверен замдиректора Института океанологии РАН Петр Заявьялов, комментируя «Звезде» статью в журнале Geophysical Research Letters.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что из-за глобального потепления средняя температура водоема повысилась на один градус и теперь Каспий активно испаряется, что приведет к его исчезновению.

«Этот сценарий совершенно невероятен, и наши немецкие коллеги допустили не то что ошибку, но неверное предположение в расчетах. По мере обмеления Каспия в силу его конфигурации будет сокращаться площадь водного зеркала и, соответственно, площадь испарения. Это они не учли. Испарение они предусмотрели постоянным, что нереально. В силу того, что Каспий - это глубокий водоем и у него есть обширное мелководье на севере, то сценарий с его существенным обмелением нереалистичен. Если коротко, то Каспию ничего не грозит. Возможно, на несколько метров уровень будет ходить вверх и вниз, но не более того», - считает ученый.

Схожие предположения в части рекордного обмеления Каспийского моря выдвигали ученые и в прошлом году. Тогда причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема также называли глобальные климатические изменения на планете.

Специалисты даже выстроили модель, в соответствии с которой повышение температуры на территории Каспийского моря в XXI веке может привести к усиленному испарению воды и сокращению площади водоема на 23%. Подобные изменения приведут к катастрофическим для природы и биоразнообразия последствиям. Кроме того, обмеление моря затронет экономическую сферу, в частности, в связи с вероятными проблемами с судоходством.