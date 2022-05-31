Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к РФ

В указе отмечается, что обсуждение этого вопроса будет отложено вплоть до завершения консультаций с Москвой.

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Глава Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ своего предшественника Анатолия Бибилова о референдуме, посвященном присоединению республики к Российской Федерации. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы республики.

В указе отмечается, что обсуждение этого вопроса будет отложено вплоть до завершения консультаций с Москвой.

«…постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года «О назначении референдума Республики Южная Осетия», - сказано в тексте указа.

Экс-глава республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступил с инициативой о присоединении к России в марте этого года. Предполагалось, что референдум может состояться уже в июле. Однако, как следует из указа нового президента Южной Осетии, вопрос будет отложен.

Алан Гаглоев официально вступил в должность президента республики 24 мая 2022 года. По итогам прошедших ранее выборов Анатолий Бибилов признал поражение, поздравил своего конкурента с победой и пожелал удачи на посту главы Южной Осетии.