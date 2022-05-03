«Впечатление, что мы никому не нужны»: эвакуированный об обстановке на «Азовстали»

Мужчина сказал, что люди пользовались электричеством от работы генератора.

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Мирные жители на заводе «Азовсталь» оказались брошенными и выживали собственными усилиями. Об этом сказал мужчина, который был эвакуирован с территории предприятия.

«Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны, что никто не приходит: ни военные, на гражданские, ни начальник завода. Вот вообще никого нет. Тут мы живем и живем», - рассказал он.

Мужчина добавил, что воду и солярку для генератора приходилось добывать своими силами на территории завода.

Ранее стало известно, что украинские националисты ничем не помогали мирным людям, которые находились на «Азовстали», но при этом пытались заставить их копать окопы. Об этом рассказала эвакуированная с территории предприятия женщина. Что касается продуктов, то, по ее словам, «никто ничего не давал, никто ничего не приносил».