Юрист раскрыл суть статьи «Геноцид», по которой в РФ арестовали двух украинских командиров

Со слов эксперта, впервые статья о геноциде появилась во время Нюрнбергского процесса.

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Заочный арест двух командиров ВСУ по статье «Геноцид» вполне укладывается в их деятельность на Украине. Таким мнением со «Звездой» поделился юрист Глеб Подъяблонский. В своем современном виде статья появилась в 1996 году, уточнил эксперт, после чего была отредактирована 20 лет назад.

«Это действие, направленное на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы лиц. В юридическом поле статья существует со времен Нюрнбергского процесса, где были даны четкие определения. Господа из "Азова"*, учитывая, какие они шевроны на себе носили, вполне подходят под те статьи, поскольку действия их ничем не отличаются. То есть статья была всегда, возможно, ее подкорректировали, но для "хороших людей" и корректировки внести не жалко», - заявил юрист.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров Вооруженных сил Украины по делу о геноциде. Кроме статьи 357 УК РФ, подозреваемым вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестокое обращение с пленными.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.