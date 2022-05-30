Битва за Донбасс: как российские войска и силы ЛНР продвигаются вглубь Северодонецка

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Российские военные и силы ЛНР уже в Северодонецке. Зашли со стороны Щедрищево и Пурдовки. Закрепились в кварталах по соседству с гостиницей «Мир», отдельные части уже дошли до администрации города. Украинские власти горожан из жилых кварталов не эвакуировали, и сейчас обстреливают артиллерией улицы, где живут люди с украинскими паспортами.

Взрыв прогремел как раз в тот момент, когда корреспондент одного из местных телеканалов брал интервью у жительницы города. Она только начала отвечать на вопросы, когда ей в лицо полетели осколки. В тех районах, которые уже удалось освободить, наших военных встречают местные жители.

Северодонецк и Лисичанск образуют агломерацию, разделены рекой Северский Донец. Города связывают три моста. Один уже уничтожен российской артиллерией, чтобы не дать возможности перебрасывать подкрепление и боезапасы, но есть информация, что в черте города есть броды и пешеходные мосты.

По некоторым данным, в самих городах сейчас тысячи бойцов вооруженных формирований Украины. Там и строевые части, и нацбатальоны. Есть сведения и об иностранных наемниках и инструкторах. Говорят, что именно они руководят обороной.

Сейчас в Луганской Республике сосредоточены колоссальные силы. Они наступают со стороны Попасной на Комышеваху и со стороны Тошковки на укрепрайон в Горском. Это еще одно направление со стороны Кременной.

С юга объединенные силы продвигаются к трассе Артемовск - Лисичанск. Она под огневым контролем. При этом каждый день российские войска и силы ЛНР предлагают добровольно сложить оружие и стреляют по позициям агитснарядами с листовками, в которых подробно описана инструкция и гарантии безопасности.

«По информации, поступающей нам последние три дня, противнику действительно попадают в руки наши листовки, и это имеет определенную реакцию. По имеющимся у нас данным, началось массированное отступление противника из города Северодонецк. Также поступают пока непроверенные сведения о том, что малыми группами противник оставляет свои позиции на направлении города Лисичанска и города Золотое», - сказал военнослужащий НМ ЛНР Федор Сергеев.

В то же время с Изюмского направления продвигаются российские войска. Уже взят важный транспортный хаб в населенном пункте Красный Лиман. ВСУ предпринимают попытки контратак, но пробиться не удается.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов