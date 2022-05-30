Байден пообещал не поставлять на Украину ракеты, способные достичь России

Президент США 21 мая подписал законопроект о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи.

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Президент США Джо Байден пообещал не поставлять на Украину ракетные системы, способные наносить удары по российской территории. Слова главы Белого дома приводит агентство Reuters.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, целью которой является демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения народных республик Донбасса. На этом фоне страны коллективного Запада продолжают накачку Украины современным вооружением для противостояния Москве.

В Кремле неоднократно заявляли, что подобные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.