В стране и мире Путин включил нового главу МЧС Куренкова в состав Совбеза России Ян Брацкий Совет Федерации 25 мая проголосовал за утверждение Александра Куренкова на посту главы МЧС, Владимир Путин подписал указ о его назначении. © Фото: Совет Федерации РФ, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в состав Совета безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Куренкова А.В. - министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе. Ранее Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС РФ. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика