Всемирное наследие: как проходят работы по восстановлению Триумфальной арки в Пальмире

Реставраторы уже завершили второй этап работ по восстановлению древнего исторического памятника.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские и сирийские специалисты принимают участие в реставрации Триумфальной арки в Пальмире. В августе 2015 года этот символ города взорвали террористы.

Реставраторы уже завершили второй этап работ по восстановлению древнего исторического памятника. Кадры с места предоставили в распоряжение «Звезды».

К разбору завалов коллектив ученых приступил в конце апреля. В работах задействованы специалисты из Петербурга. Все рухнувшие блоки нумеруют и сканируют, что позволит создать 3D-модель объекта. Затем в Северной столице блоки виртуально поставят на свое место и создадут 3D-модель арки.

Триумфальная арка была воздвигнута в III веке, во время правления римского императора Септимия Севера. Ее руины впоследствии стали одной из главных достопримечательностей Пальмиры.