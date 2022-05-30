Достать из-под земли: в Ленобласти подняли сбитый в 1941-м советский бомбардировщик

Советский самолет был очень поврежден при падении. Поисковики достали останки АНТ-40 и выяснили имена экипажа.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глубинный металлоискатель на садовых шести сотках звенит непрерывно. Под слоями голубой глины поисковики находят фрагменты фюзеляжа и мелкие запчасти приборной панели.

«Стрелок находился в хвосте. Найти его надежды очень мало. Вся часть хвостовая, скорее всего, вывезена на металлолом. Пилот и штурман, так как находились вместе компактно, скорее всего, впечатаны где-то в землю или раскиданы по отвалу», - рассказал руководитель отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев.

Вероятно, все крупные детали собрали и вывезли еще в первые послевоенные годы, в том числе и один из двух двигателей. Второй поднять, видимо, не смогли.

Кроме двигателя, пока самые ценные находки поисковиков - это бомбовый прицел, которым пользовался штурман, и латунные карманные часы. К сожалению, без подписи, которая могла бы рассказать, кто их владелец. Также вытащили магазин от пистолета ТТ. Видно, что внутри обоймы детонировали патроны от сильного возгорания после падения самолета.

Это был знаменитый еще с Гражданской войны в Испании советский скоростной фронтовой бомбардировщик, он же АНТ-40, он же просто СБ. Историю этой боевой машины тут же восстановили по серийному номеру на моторе.

В архивных документах значится дата последнего боевого вылета - 19 сентября 1941 года. Период самых тяжелых потерь для нашей авиации в безуспешных попытках прорвать блокаду Ленинграда. Самолет попал под обстрел вражеских зениток, когда летел бомбить колонну немецкой техники.

«Бомбили с высот 400-600 метров, и это была достаточно легкая цель для зенитной артиллерии. В этом вылете помимо этого экипажа был сбит еще один, и, как написано в наших донесениях, взорвался в воздухе прямо над целью», - заявил участник отряда специального поиска «Крылья Родины» Константин Тарасов.

Установлен и экипаж бомбардировщика. Пилот - младший лейтенант Александр Прокофьевич Гунин, уроженец Воронежа. Штурман - Георгий Иванович Савин из города Балакова Саратовской области. Стрелок - младший сержант Алексей Никандрович Коптев из села Калы Бейского района, Хакасия. Все трое ровесники - 22-23 года.

Осенью 1941 года на этой территории находились немецкие войска. С нашей стороны свидетелей крушения самолета и гибели летчиков нет. Поэтому все эти годы экипаж числился пропавшим без вести. Теперь, когда известно точное место гибели самолета и имена героев-летчиков, предстоит найти их родственников. С любой информацией можно напрямую обратиться в поисковый отряд «Крылья Родины».

«На данный момент у нас останки пока только одного человека, и мы не можем точно сказать, что здесь погибли все трое. Это единственное, что нам непонятно», - сказал Тарасов.

Найденные останки защитников Ленинграда захоронят на одном из воинских мемориалов. А в честь экипажа, не вернувшегося с боевого задания, на территории садоводства планируют установить памятный знак.