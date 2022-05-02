Володин: европейские лидеры должны ответить перед законом как военные преступники за поставки оружия Киеву

Кроме того, спикер ГД обвинил лидеров стран Европы в молчании, когда происходили трагичеcкие события в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что, занимаясь поставками вооружения на Украину, европейские страны становятся стороной конфликта. По мнению парламентария, главы этих государств должны ответить перед законом как военные преступники.

«Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», - сказал он.

Кроме того, Володин обвинил лидеров европейских стран в молчании, когда происходили трагичеcкие события в одесском Доме профсоюзов.

«Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса...Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая историческая память может привести к большим проблемам», - сказал спикер ГД.

Ранее в МИД РФ заявили, что будут добиваться наказания для причастных к страшным события в Одессе 2014 года. В российской внешнеполитическом напомнили, что «цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал, когда произошла эта трагедия.