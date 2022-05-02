В стране и мире В Ереване оппозиционные силы начали массово перекрывать улицы Анна Назайкина По данным местных СМИ, сотрудники полиции начали задерживать оппозиционных активистов, перекрывших центральные улицы города, они требуют отставки Никола Пашиняна. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Армянская оппозиция в понедельник, 2 мая, начала масштабные акции протеста, своими шествиями демонстранты с флагами страны в руках перекрывают центральные улицы Еревана. Протестующие требуют, чтобы глава правительства Никол Пашинян покинул свой пост. По данным местных СМИ, сотрудники полиции начали задерживать оппозиционных активистов, перекрывших центральные улицы города. По последней информации, правоохранители смогли разблокировать часть улиц, автомобильное движение по ним возобновили. Напомним, что оппозиционные силы Армении проводит акции протеста по всей стране с начала прошлой недели. По их мнению, действия властей опасны для Армении и Нагорного Карабаха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика