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Шевцова и Матвиенко обсудили вопросы развития пансиона воспитанниц МО РФ в Санкт-Петербурге

Павел Кутаренко
09:00 27.05.2022
Дочери офицеров из 55 регионов, выполняющих свой воинский долг в отдаленных гарнизонах и горячих точках, продемонстрировали смоделированную ими одежду, рассказали об участии в научной деятельности и показали свои художественные работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вопросы развития пансиона воспитанниц Минобороны России обсудили в ходе заседания попечительского совета в Санкт-Петербурге замминистра обороны Татьяна Шевцова и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они посетили выставку достижений учениц. В стенах учебного заведения помимо общего образования, девушки получают и обширное дополнительное.

Дочери офицеров из 55 регионов, выполняющих свой воинский долг в отдаленных гарнизонах и горячих точках, продемонстрировали смоделированную ими одежду, рассказали об участии в научной деятельности и показали свои художественные работы.

В пансионе реализуются 34 программы дополнительного образования, в рамках договора с музыкальной школой идет подготовка по музыкальным предметам. Также тренерами ЦСКА реализуется программа спортивной подготовки, открыта школа фехтования, воспитанницы занимают первые места в соревнованиях.

В пансионе создана целостная система обучения и воспитания, работают опытнейшие педагоги, применяются уникальные педагогические технологии, реализуются программы творческой, технической, гуманитарной, естественно-научной и спортивной направленностей.

В ближайших планах - центр дополнительного образования и спорта на территории пансиона. Для этого требуется перенести газопровод. Матвиенко предложила ускорить решение вопросов, которые мешают строительству. Председатель Совета Федерации назвала учебное заведение одним из лучших в стране.

В пансионе сейчас обучаются 400 девочек из 55 субъектов РФ, большинство - дочери военнослужащих. Они сильны не только в архитектуре и дизайне, но и в знании языков, географии, истории и даже нанофотоники - воспитанницы стали победительницами всероссийских и всеармейских олимпиад.

В попечительский совет входят куратор пансиона - замминистра обороны Татьяна Шевцова, представители администрации Петербурга, а также известные деятели спорта, культуры и искусства. Возглавляет его председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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