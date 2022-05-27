После освобождения Мелитополя завод вернулся на мирные рельсы и вновь взялся за производство сельскохозяйственной техники.

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Завод в Мелитополе - один из крупнейших на всем постсоветском пространстве производителей комплектующих для комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. Из-за боевых действий предприятие закрыли, производственные линии встали.

Постепенно завод восстанавливает свою работу, люди выходят на производство. Планируется, что поставки пойдут в Россию, Белоруссию и Казахстан. Новые заказы - это и поступление в бюджет, и зарплата рабочим.

«Задача сегодня перед администрацией Запорожской области, заключается в том, чтобы все предприятия, которые есть на территории Запорожской области, приступили к работе... Люди, которые поверили нам, освободителям, и пришли сюда, чтобы трудиться - это наши люди, это наши братья», - заявил замгубернатора Запорожской области Андрей Трофимов.

В последний год работы завода еще при киевском режиме, цеха националисты приспособили для производства оружия. Работников заставляли ремонтировать минометы, комплектующие к зенитным установкам, а также пытались наладить сборку крупнокалиберных орудий. Но не успели.

Завод принадлежал пособнику националистов, одному из организаторов кровопролития на Майдане - Сергею Пашинскому. Под угрозой увольнения мирные рабочие производили оружие. Минометы составляли почти сорок процентов от всей продукции завода.

«Это было навязано руководством, и мы выполняли их приказы. Много заказов потеряли по серийным деталям из-за заказов по военной продукции. У нас в приоритете была военная продукция», - объяснил главный технолог Александр Денин.

Сейчас основные заказчики завода - практически все сельхозпроизводители Запорожской области. Для них объявлены налоговые каникулы. Сами же фермеры стараются расширить ассортимент своей продукции: кроме традиционных для региона зелени и подсолнечника выращивают еще и овощи.