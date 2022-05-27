Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации

Генерал-полковник Александр Лапин поблагодарил бойцов за их боевой труд, отметив, что они несут славу России и ее многонациональному народу.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Государственные награды были вручены офицерам и сержантам, которые непрерывно несут боевое дежурство и выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Командующий войсками поблагодарил военнослужащих за результативность боевой работы и огромный вклад в успешное решение задач.

«За ваш боевой труд, за ту славу, которую вы несете нашей великой России и нашему многонациональному народу. Сейчас, как никогда, нужны ваши профессиональные действия, ваше мужество, ваша отвага, для того, чтобы выполнить все поставленные задачи. Я лично вас поздравляю, говорю вам слова благодарности и желаю дальнейших успехов в вашей боевой деятельности», - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

Среди наград, которые вручили военнослужащим - орден Александра Невского, орден Мужества, медаль Жукова.

Ранее начальник штаба ЮВО генерал-полковник Сергей Кузовлев наградил проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Жукова, «За отвагу», «За воинскую доблесть».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.