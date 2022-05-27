Армия Армия Армия

Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации

05:01 27.05.2022
Генерал-полковник Александр Лапин поблагодарил бойцов за их боевой труд, отметив, что они несут славу России и ее многонациональному народу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Государственные награды были вручены офицерам и сержантам, которые непрерывно несут боевое дежурство и выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Командующий войсками поблагодарил военнослужащих за результативность боевой работы и огромный вклад в успешное решение задач.

«За ваш боевой труд, за ту славу, которую вы несете нашей великой России и нашему многонациональному народу. Сейчас, как никогда, нужны ваши профессиональные действия, ваше мужество, ваша отвага, для того, чтобы выполнить все поставленные задачи. Я лично вас поздравляю, говорю вам слова благодарности и желаю дальнейших успехов в вашей боевой деятельности», - отметил генерал-полковник Александр Лапин.

Среди наград, которые вручили военнослужащим - орден Александра Невского, орден Мужества, медаль Жукова.

Ранее начальник штаба ЮВО генерал-полковник Сергей Кузовлев наградил проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Жукова, «За отвагу», «За воинскую доблесть».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 В стране и мире
Видео
Минометы вместо комбайнов: как националисты приспособили под себя завод в Мелитополе
03:20 В стране и мире
Видео
«Мы с тобой»: в Сети появились кадры с огромной надписью в поддержку РФ на границе с Китаем
03:25 В стране и мире
«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями
00:30 В стране и мире
Погранслужба ФСБ заявила о 250 боевиках с Украины, выявленных при въезде в РФ
00:00 В стране и мире
Дождь, град, сильный ветер: в европейскую часть РФ придет опасная погода
Популярное
«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Видео
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Видео
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
Видео
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.