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«Мы с тобой»: в Сети появились кадры с огромной надписью в поддержку РФ на границе с Китаем

Алиса Краузе
03:20 27.05.2022
В небе над российско-китайской границей высветилась огромная проекция с надписью «Россия мы с тобой».
© Видео: imameev, Telegram © Фото: imameev, Telegram
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Интернет-пользователи активно обсуждают распространившееся в Сети видео, на котором будто бы запечатлено послание россиянам из КНР.

На кадрах, которые, как заявляется, были сняты над Амуром между Благовещенской и Хэйхэ, можно увидеть огромную в сравнении с находящимися поблизости зданиями надпись-проекцию, перемещающуюся в небе. Текст, написанный на русском языке, гласит «Россия мы с тобой».

Видео разместил в своем Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Градоначальник отметил, что когда именно было снято данное видео сказать сложно. Тем не менее, как подчеркнул Имамеев, китайские соседи уже не раз демонстрировали свою солидарность с РФ.

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