«Мы с тобой»: в Сети появились кадры с огромной надписью в поддержку РФ на границе с Китаем

В небе над российско-китайской границей высветилась огромная проекция с надписью «Россия мы с тобой».

© Видео: imameev, Telegram © Фото: imameev, Telegram

Интернет-пользователи активно обсуждают распространившееся в Сети видео, на котором будто бы запечатлено послание россиянам из КНР.

На кадрах, которые, как заявляется, были сняты над Амуром между Благовещенской и Хэйхэ, можно увидеть огромную в сравнении с находящимися поблизости зданиями надпись-проекцию, перемещающуюся в небе. Текст, написанный на русском языке, гласит «Россия мы с тобой».

Видео разместил в своем Telegram-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Градоначальник отметил, что когда именно было снято данное видео сказать сложно. Тем не менее, как подчеркнул Имамеев, китайские соседи уже не раз демонстрировали свою солидарность с РФ.