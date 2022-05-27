В Российском государственном университете правосудия обсудили вопросы борьбы с геноцидом в современном мире

В процессе обсуждения поднимались проблемы общественной профилактики идеологии геноцида. Мероприятие объединило более двухсот участников.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Российском государственном университете правосудия состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Геноцид в современном мире: стратегии противодействия и способы борьбы».

Свои позиции относительно актуальной проблемы обозначили представители органов государственной и судебной власти, правоохранители и научные деятели из Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Киргизской Республики.

Информация о современном геноциде, способах борьбы с ним и установленной уголовной ответственности прозвучала в выступлениях заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации, председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ Владимира Хомчика.

«События последних месяцев свидетельствуют, что страны Запада забыли нормы международного права, забыли, что совместно с СССР в составе антигитлеровской коалиции боролись с нацизмом, фашизмом и их проявлениями», - особо отметил Владимир Хомчик.

Доклады некоторых ученых-правоведов были посвящены вопросам применения норм международного гуманитарного права о запрещенных средствах и методах ведения военных действий в современных вооруженных конфликтах, реализации полномочий органами международной юстиции.

С докладом на тему геноцида и способов борьбы с ним выступил и заместитель главного военного прокурора России Александр Девятко.

«В современных условиях накопленный органами военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны опыт является чрезвычайно актуальным в контексте противодействия неонацизму, одним из опаснейших проявлений которого является геноцид. Также в настоящее время военные прокуроры в условиях проводимой в настоящее время специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик совместно с сотрудниками Следственного комитета РФ, органами безопасности Луганской и Донецкой народных республик успешно применяют опыт по документальному закреплению фактов геноцида мирного населения Донбасса», - рассказал Александр Девятко.

Отдельные спикеры сделали в своих докладах экскурс в историю и напомнили аудитории о военных преступниках прошлых лет. Несомненно, в центре внимания оказались зверства фашистов в годы Великой Отечественной войны и правовая оценка, данная им прежде всего на Нюрнбергском судебном процессе.

Участникам конференции были продемонстрированы документальные фильмы о геноциде. Благодаря возможностям видеоконференцсвязи часть аудитории приняла участие в мероприятии в онлайн-режиме.

В итоге изучение явления геноцида в формате современной дискуссионной площадки с использованием информационных технологий и средств связи получилось общественно значимым и профессионально плодотворным.

Руководитель конференции начальник военного учебного центра при Российском государственном университете правосудия Виктор Качалов подвел итоги научной дискуссии.

Участники конференции отметили важность и своевременность состоявшегося разговора, поблагодарили президента Российского государственного университета правосудия Валентина Ершова за предоставленную площадку для непростого, но компетентного диалога.