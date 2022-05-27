Армия Армия Армия

Дорога на Лисичанск: что значит для ВСУ освобождение Тошковки силами ЛНР

Алексей Алексеев
18:24 27.05.2022
Силы Луганской Народной Республики освободили поселок Тошковка. Сейчас там идет зачистка жилого сектора.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Группа боевых вертолетов летит штурмовать позиции ВСУ неподалеку от Тошковки в Луганской Народной Республике. Украинские солдаты отошли дальше за село и засели в укрепрайоне. Село уже под контролем российских войск и сил Народной милиции ЛНР, но передвигаться можно только под защитой брони.

Здание местной школы ВСУ использовали как штаб и место для хранения боеприпасов. Уходя, забрали не все, часть иностранных боеприпасов осталась. Актовый зал находится в пристройке, и это единственное сохранившееся помещение. Украинская артиллерия часто накрывает свои оставленные позиции.

Бои за это место шли совсем недавно. Только успели убрать тела погибших. Для ВСУ отдать это направление - все равно что открыть дорогу на Лисичанск. Под натиском они отступают из одного населенного пункта за другим, но артиллерией закидывают свои брошенные позиции.

Несмотря на сопротивление, успехи у российских войск и луганчан практически по всем направлениям. Даже в украинских Telegram-каналах признают, что для Северодонецко-Лисичанской группировки ВСУ сейчас самое сложное время.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 Спорт
Московский «Спартак» впервые за 19 лет выиграл финал Кубка России
18:18 Армия
статья
«Наше дело правое»: как были освобождены города Светлодарск и Красный Лиман на Донбассе
16:37 В стране и мире
Эрдоган остался недоволен переговорами со Швецией и Финляндией по НАТО
15:52 В стране и мире
Видео
Возбуждено уголовное дело в отношении капитана, посадившего теплоход на мель в Татарстане
11:49 Армия
Видео
ПВО ВС РФ сбили в воздухе над Новогригоровкой Су-25 ВСУ
Популярное
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В МО РФ заявили, что подконтрольные США лаборатории с опасными патогенами работали в Киеве и Харькове
Видео
Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.