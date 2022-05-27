Дорога на Лисичанск: что значит для ВСУ освобождение Тошковки силами ЛНР

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Группа боевых вертолетов летит штурмовать позиции ВСУ неподалеку от Тошковки в Луганской Народной Республике. Украинские солдаты отошли дальше за село и засели в укрепрайоне. Село уже под контролем российских войск и сил Народной милиции ЛНР, но передвигаться можно только под защитой брони.

Здание местной школы ВСУ использовали как штаб и место для хранения боеприпасов. Уходя, забрали не все, часть иностранных боеприпасов осталась. Актовый зал находится в пристройке, и это единственное сохранившееся помещение. Украинская артиллерия часто накрывает свои оставленные позиции.

Бои за это место шли совсем недавно. Только успели убрать тела погибших. Для ВСУ отдать это направление - все равно что открыть дорогу на Лисичанск. Под натиском они отступают из одного населенного пункта за другим, но артиллерией закидывают свои брошенные позиции.

Несмотря на сопротивление, успехи у российских войск и луганчан практически по всем направлениям. Даже в украинских Telegram-каналах признают, что для Северодонецко-Лисичанской группировки ВСУ сейчас самое сложное время.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов