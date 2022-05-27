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МО Белоруссии допускает создание народного ополчения

Алексей Курильченко
17:13 27.05.2022
По словам Виктора Хренина, это позволит мирно показать обороноспособность Белоруссии.
МО Белоруссии допускает создание народного ополчения
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Верховным главнокомандующим страны было поручено создать народное ополчение. Оборонное ведомство на данный момент прорабатывает этот вопрос на законодательном уровне.

«На вчерашнем совещании... главнокомандующим поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение. Это вопрос, действительно, мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения... Это важно в нынешней обстановке. Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо соваться, потому что ответ будет адекватный», - заявил Хренин журналистам в ходе сборов «Военная безопасность и оборона государства».

Он отметил, что инициативу следует обсудить с губернаторами областей страны и прописать законодательно.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что украинская армия на границе с республикой нарастила вооруженную группировку численностью до 20 тысяч человек. Данные действия требуют реакции белорусской стороны, отметил он.

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