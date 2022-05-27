Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

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Страны Азии впервые обогнали европейские государства по закупкам российской нефти в прошлом месяце, а в мае разрыв увеличится. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.

Отмечается, что огромные объемы сырья направляются в Индию и Китай, о чем свидетельствуют данные о морских перевозках. Нью-Дели и Пекин скупают российскую нефть, воспользовавшись крупными скидками.

За последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 миллионов баррелей, что почти в три раза выше, чем до начала специальной военной операции на Украине. В европейские страны нефть поставляется преимущественно по трубопроводам.

В Kpler пояснили, что для азиатских покупателей экономический фактор важнее политической позиции. В тоже время в Вашингтоне следят за приобретением российской нефти со стороны Индии, поэтому вероятность снижения закупки сырья все же существует, отметили в компании.