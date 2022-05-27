В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Андрей Аркадьев
14:43 27.05.2022
Рекорд обеспечен за счет поставок в Индию и Китай.
Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти
© Фото: Craig Lovell, Globallookpress
Читайте нас на:

Страны Азии впервые обогнали европейские государства по закупкам российской нефти в прошлом месяце, а в мае разрыв увеличится. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.

Отмечается, что огромные объемы сырья направляются в Индию и Китай, о чем свидетельствуют данные о морских перевозках. Нью-Дели и Пекин скупают российскую нефть, воспользовавшись крупными скидками.

За последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 миллионов баррелей, что почти в три раза выше, чем до начала специальной военной операции на Украине. В европейские страны нефть поставляется преимущественно по трубопроводам.

В Kpler пояснили, что для азиатских покупателей экономический фактор важнее политической позиции. В тоже время в Вашингтоне следят за приобретением российской нефти со стороны Индии, поэтому вероятность снижения закупки сырья все же существует, отметили в компании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 Армия
Видео
Пленный рассказал, как командиры ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры
13:15 В стране и мире
Слуцкий утвержден новым лидером ЛДПР
11:12 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении за сутки восьми украинских беспилотников и ракеты «Точки-У»
10:17 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с Украины
08:32 В стране и мире
Видео
Пешеходный мост обрушился на грузовик на трассе Пермь - Екатеринбург
Популярное
Видео
Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации
«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Видео
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Видео
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
Видео
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.