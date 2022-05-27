«Уверенный прием»: в Ленобласти прошел всеармейский конкурс военных связистов

На огневом рубеже участники эстафеты вели стрельбу из автомата АК-74 по мишеням на дальности 100 метров.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне в Ленобласти прошел заключительный этап всеармейских соревнований конкурса «Уверенный прием - 2022». За соревнованиями понаблюдал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Состязались экипажи командно-штабных машин. Им предстояло пройти на время этапы военизированной эстафеты. Она включала в себя такие элементы, как вождение КШМ, - змейка, параллельная парковка, марш. А также выполнение нормативов по развертыванию всех видов антенн командно-штабной машины, развертыванию линии дистанционного управления и передаче сигнала.

На огневом рубеже участники эстафеты вели стрельбу из автомата АК-74 по мишеням на дальности 100 метров. На заключительном этапе участникам предстояло преодолеть полосу препятствий.

«Последний и самый зрелищный этап эстафеты - полоса препятствий. Здесь экипажи командно-штабных машин могут отыграть драгоценные потерянные секунды, причем правила разрешают помогать участникам друг другу. Впереди еще пять препятствий, потом - подведение итогов», - сказал он.

В соревновании экипажей командно-штабных машин участвовали сборные военных округов. Помимо курсантов и военнослужащих впервые участвуют представители военно-учебного центра при Томском госуниверситете.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов