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Замминистра обороны РФ Иванов принял участие в открытии крупного медцентра в Подмосковье

12:50 27.05.2022
Поликлинику и многопрофильный стационар возвели за 242 дня.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные строители возвели в Истре современный медцентр для жителей региона, сообщает Министерство обороны РФ. На церемонии открытия присутствовали замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Поликлинику и многопрофильный стационар возвели за 242 дня. Стационар оборудован 160 койко-местами, и в нем развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, а также отделения гинекологии, пульмонологии и реанимации.

В поликлинике будут проводиться функциональные исследования, ультразвуковая диагностика, размещены клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты врачей, в том числе терапевта, невролога, кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, инфекциониста, гастроэнтеролога, пульмонолога, аллерголога-иммунолога и других узких специалистов.

В комплексе предусмотрены четыре операционных блока, три для оказания плановой помощи и один для экстренной. Также реализована возможность телемедицинских консультаций с ведущими медучреждениями области и Москвы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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