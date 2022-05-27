Глава ДНР сообщил о планах возродить футбольный клуб «Шахтер»

При этом Денис Пушилин добавил, что с учетом данной инициативы уже появились предложения от спонсоров.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР планирует воссоздать футбольный клуб «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова. Он отметил, что «Шахтер» стоит вернуть в новом виде, так как клуб поддерживают жители ДНР.

«Тот "Шахтер" - а он сейчас не "Шахтер", а "Шахтар" - поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения», - сказал Пушилин в беседе РИА Новости.

При этом глава ДНР добавил, что с учетом данной инициативы уже появились предложения от спонсоров. Поэтому Пушилин надеется, что идея возродить «Шахтер» претворится в жизнь в ближайшем будущем.

«Я думаю, что будут желающие с ней сыграть из других регионов Российской Федерации», - добавил глава республики.

Ранее Денис Пушилин подписал указ об изменении курса гривны к рублю. С понедельника официальный курс украинской гривны к рублю при покупке товаров в Донецкой Народной Республике составил два к одному.