Спорт Спорт Спорт

Глава ДНР сообщил о планах возродить футбольный клуб «Шахтер»

Елизавета Потейчук
11:15 27.05.2022
При этом Денис Пушилин добавил, что с учетом данной инициативы уже появились предложения от спонсоров.
Глава ДНР сообщил о планах возродить футбольный клуб «Шахтер»
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР планирует воссоздать футбольный клуб «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова. Он отметил, что «Шахтер» стоит вернуть в новом виде, так как клуб поддерживают жители ДНР.

«Тот "Шахтер" - а он сейчас не "Шахтер", а "Шахтар" - поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения», - сказал Пушилин в беседе РИА Новости.

При этом глава ДНР добавил, что с учетом данной инициативы уже появились предложения от спонсоров. Поэтому Пушилин надеется, что идея возродить «Шахтер» претворится в жизнь в ближайшем будущем.

«Я думаю, что будут желающие с ней сыграть из других регионов Российской Федерации», - добавил глава республики.

Ранее Денис Пушилин подписал указ об изменении курса гривны к рублю. С понедельника официальный курс украинской гривны к рублю при покупке товаров в Донецкой Народной Республике составил два к одному.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:12 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении за сутки восьми украинских беспилотников и ракеты «Точки-У»
10:17 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с Украины
08:32 В стране и мире
Видео
Пешеходный мост обрушился на грузовик на трассе Пермь - Екатеринбург
06:17 Армия
Видео
Боевая работа: кадры разминирования бойцами ЗВО освобожденных территорий Харьковской области
05:47 В стране и мире
В РФ планируют кардинально изменить систему капремонта
Популярное
Видео
Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации
«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Видео
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Видео
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
Видео
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.