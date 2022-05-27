Глава Погранслужбы ФСБ сообщил о росте рисков провокаций на границе с Украиной

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Риски провокаций со стороны украинской спецслужбы на границе с РФ в настоящее время выросли. Соответствующее заявление сделал замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Также, по его мнению, стоит ожидать попыток проникновения через российско-украинскую границу диверсантов, направленных Киевом для совершения подрывных акций на приграничных территориях. Помимо этого, как указал Кулишов, присутствует угроза дискриминации россиян и юридических лиц из РФ при пересечении границы.

«Перечисленные угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества», - указал он в интервью изданию «Российская газета».

Представитель российских специальных служб также отметил, что украинская сторона предпринимала попытки в одностороннем порядке осуществить демаркацию спорных участков госграницы. Кроме того, при поддержке Запада в приграничных с РФ районах производились военные приготовления со стороны Украины.