Битва сильнейших: стрелки ВВО выявили лучших на всеармейском этапе «Снайперского рубежа»

ВС РФ на конкурсе представят дивизионы «Армейский снайпер» из пяти команд и «Профессионал» из двух команд сильнейших снайперских пар.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

На полигоне Князе-Волконский Восточного военного округа (ВВО) стартовал всеармейский этап конкурса «Снайперский рубеж-2022», входящий в программу Армейских международных игр АрМИ-2022.

ВС РФ на нем представят два дивизиона: «Армейский снайпер», в состав которого вошли пять команд, и «Профессионал», состоящий из двух команд сильнейших снайперских пар. Защищать честь ВВО будут военнослужащие Центра снайпинга.

Участники соревнований выявили сильнейших в четырех этапах «Индивидуального зачета» и в рамках «Снайперского биатлона». Данная дисциплина включала выполнение задач на огневых рубежах и преодоление трассы. Поражение мишеней производилось из пистолетов Макарова и снайперских винтовок СВД, а также метанием гранат.

Одним из важных элементов конкурса станет демонстрация навыков в оборудовании огневых позиций с использованием подручных средств и маскировке с учетом рельефа и типа местности.

Материал подготовили: Николай Баранов, Егор Левин